Mann heizt mit Tempo 228 über die A7 - erlaubt waren 120

Quickborn (dpa/lno) - Fast doppelt so schnell wie erlaubt: Mit bis zu 228 Stundenkilometern ist ein 24 Jahre alter Autofahrer über die Autobahn 7 bei Quickborn gerast. Erlaubt sind auf dem Abschnitt im Kreis Pinneberg nur 120 Kilometer pro Stunde. Der Raser war am Mittwoch bei einer Videokontrolle aufgefallen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 24-jährige Hamburger musste seinen Führerschein für drei Monate abgeben und ein Bußgeld von 1200 Euro bezahlen. Außerdem erhält er zwei Punkte in Flensburg.

Ein anderer Autofahrer habe seinen "Dieselmotor freibrennen" wollen. So begründete der 24 Jahre alte Mann sein Rasen gegenüber der Polizei. Bei ihm wurde Tempo 193 statt der erlaubten 120 Kilometer pro Stunde gemessen. Sein "Freibrennen" kostete den Hamburger 880 Euro, zwei Monate Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg.

Einen Touristen erwischten die Beamten, als er rechts an der Videostreife mit Tempo 163 statt der erlaubten 120 vorbeizog. Dabei soll er mit einem Handy am Ohr telefoniert haben. Der 36 Jahre alte Mann musste eine sogenannte Sicherheitsleistung von 345 Euro hinterlegen. Die Polizei spricht von einem "erschreckenden Ergebnis" der Videokontrolle.