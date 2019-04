Postauto stößt mit Zug zusammen: Fahrer schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - Der 31 Jahre alte Fahrer eines Elektroautos der Post ist am Donnerstagabend in Neuhausen bei Pritzwalk beim Zusammenstoß mit einem Zug schwer verletzt worden. Der Unfall im westlichen Brandenburg ereignete sich an einem unbeschrankten Bahnübergang, wie ein Sprecher des Lagedienstes des Brandenburger Polizeipräsidiums sagte. Weitere Personen seien nicht verletzt worden. Informationen zum genauen Unfallhergang lagen noch nicht vor. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.