Nothafen Darßer Ort wieder freigebaggert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Darßer Ort (dpa/mv) - Die Zufahrt zum Nothafen Darßer Ort ist erneut ausgebaggert worden. Seenotkreuzer, Fischer- und Sportboote könnten nun wieder im Nothafen Schutz suchen, teilte das Verkehrsministerium am Mittwoch mit. In den vergangenen vier Wochen hatte ein dänisches Baggerschiff den Angaben zufolge 20 000 Kubikmeter Sand aus der Fahrrinne gebaggert und in einem Depot innerhalb des Hafens abgelegt. "Auch wenn es zunächst etwas enger im Hafen wird, freue ich mich, dass die Nutzung des Nothafens am Darßer Ort bis zur Inbetriebnahme des Inselhafens Prerow sichergestellt ist", sagte Minister Christian Pegel (SPD). Mit dem Sand soll der Nothafen renaturiert werden, sobald der Inselhafen Prerow fertiggestellt ist. Mit dessen Bau soll früheren Angaben zufolge aber erst 2020 begonnen werden.