Mehr als 4500 Tempo-Verstöße in 24 Stunden

Potsdam (dpa/bb) - In Brandenburg sind beim 24-stündigen "Blitzer-Marathon" 4590 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt worden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. An mehr als 180 Kontrollstellen sei geblitzt worden. Im Vorjahr hatte es bei der Aktion sogar knapp 7000 Verstöße gegeben.

Um Mittwoch, null Uhr, hatte die Polizei mit der großangelegten Kontrolle begonnen. Nicht nur auf Autobahnen, Land- und Kreisstraßen suchten die Beamten nach Rasern, sondern auch vor Schulen, Kindergärten und Seniorenheimen. Dabei benutzten sie sowohl automatisierte Blitzer als auch Handlasergeräte.

Auf der Autobahn 12 fuhr einer mit Tempo 112 durch einen Tempo-60-Bereich. Ähnlich eilig hatte es ein Autofahrer auf der Verbindungsstraße zwischen Suschow und Naundorf im Kreis Oberspreewald-Lausitz: Er raste mit einer Geschwindigkeit von 103 Kilometern pro Stunde durch eine 50er-Zone. Der Tagesrekord wurde auf der Bundestraße 1 in Hoppegarten im Kreis Märkisch-Oderland aufgestellt: Dort fuhr ein Auto mit 162 bei erlaubten 80 Kilometern pro Stunde.

Auch in anderen Bundesländern gab es Kontrollen. Die Aktion geht zurück auf das europäische Polizei-Netzwerk Tispol. Die Organisation will erreichen, dass es weniger Unfallopfer auf den Straßen gibt.

Im vergangenen Jahr stieg laut Polizei die Zahl der Verletzten bei Geschwindigkeitsunfällen in Brandenburg um rund 18 Prozent auf 1768 Menschen. Bei den Todesopfern war der Anstieg mit fast 29 Prozent noch höher. 54 Menschen kamen demnach bei Geschwindigkeitsunfällen ums Leben, 12 mehr als im Jahr davor.