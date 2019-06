Ab in die Ferien: Flughäfen voll, Berlin noch nicht leer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die Sommerferien haben an den Flughäfen und auf den Straßen in Berlin und Brandenburg ohne größere Zwischenfälle begonnen. In Tegel und Schönefeld starteten und landeten am Donnerstag rund 100 000 Passagiere, sagte ein Sprecher der Flughafengesellschaft. Er sprach von einem normalen Ablauf trotz erhöhten Verkehrsaufkommens. An den Airports waren zeitweise lange Schlangen zu sehen. Ein paar leichte Verzögerungen bei Flügen gingen auf Gewitterfronten zurück, sagte ein Sprecher der Deutschen Flugsicherung.

Urlauber waren aufgerufen, mindestens zwei Stunden vor Abflug im Terminal zu sein und Zeit für Check-in und Kontrollen einzuplanen. Das erste und letzte Ferienwochenende gelten als vollste an beiden Flughäfen. Noch bis Sonntag wurde mit insgesamt mehr als 430 000 Passagieren gerechnet. In Tegel öffne Easyjet den Check-in im Terminal C noch bis Sonntag bereits um 3.30 Uhr, wie die Flughafengesellschaft twitterte.

Dass ausgerechnet zum Ferienstart wegen Baustellen keine S-Bahnen zum Flughafen Schönefeld fahren, hatte am Mittwoch noch manche Fahrgäste Zeit gekostet. Beim Bus-Ersatzverkehr sei das Passieraufkommen am Donnerstag im Vergleich zum Vortag zurückgegangen, sagte eine S-Bahn-Sprecherin. "Es rollte planmäßig." Ein Teil der 50 Busse, die in dem Gebiet im Einsatz sind, sei nun auch durch längere Exemplare ersetzt worden, um größere Passagiermengen aufnehmen zu können. Urlauber können aber auch Regionalzüge nach Schönefeld nehmen.

Auf den Straßen blieb die Situation zunächst entspannt. Berlin leere sich noch nicht, sagte ein Sprecher der Verkehrsinformationszentrale (VIZ). Für Freitagnachmittag sei aber eine weitere Reisewelle mit "umfangreichen Staus auf den Stadtautobahnen und Ausfallstraßen" zu erwarten. Wartezeiten drohten auch auf mehreren Brandenburger Autobahnen, hieß es. Generell wurde viel Verkehr prognostiziert: wegen des Feiertags Fronleichnam an diesem Donnerstag in vielen Bundesländern und des Endes der Pfingstferien in Bayern und Baden-Württemberg.

Wer in Brandenburg mit Wohnmobil oder -wagen unterwegs ist, muss sich noch bis Enge August auf verstärkte Kontrollen gefasst machen: Die dortige Polizei beteiligt sich an der bundesweiten Schwerpunktaktion "Safe Holiday" für mehr Sicherheit im Urlaubsverkehr, wie die Polizei Brandenburg mitteilte. Beamte haben insbesondere ein Auge darauf, ob die Fahrzeuge richtig beladen wurden und das Gepäck richtig gesichert ist.