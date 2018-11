Unfall: Tanklastzug kippt um, Autos schleudern in Graben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Porta Westfalica (dpa/lnw) - Bei einem Zusammenstoß mit zwei Autos ist am Montag ein Tanklastzug auf einer Landstraße bei Porta Westfalica umgekippt. In einem der Wagen sei ein Ehepaar eingeklemmt, teilte die Polizei mit. Weitere Angaben machten die Ermittler zunächst nicht. Durch die Wucht der Kollision wurden beide Autos in den Graben geschleudert und blieben auf dem Dach liegen. Die Insassen des zweiten Autos sowie der Lastwagenfahrer kamen den Angaben zufolge mit leichten Verletzungen davon.

Der genaue Unfallhergang war zunächst unklar. Die Bundesstraße blieb in Höhe der Unfallstelle am Nachmittag zunächst gesperrt. Der Tank des mit Fettsäure beladenen Sattelzuges sei nicht beschädigt worden. Die Unfallaufnahme und Bergung werde jedoch erhebliche Zeit in Anspruch nehmen, so die Polizei.