Falschfahrer verletzt mehrere Polizisten nach Festnahme

Pinneberg (dpa/lno) - Ein betrunkener Falschfahrer hat am Sonntag auf der Autobahn 23 nördlich von Hamburg die Polizei auf Trab gehalten und mehrere Einsatzkräfte leicht verletzt. Ein Autofahrer hatte gegen 4.49 Uhr ein in starken Schlangenlinien fahrendes Motorrad gemeldet, wie die Polizei am Montag mitteilte. Beamte versuchten, den Fahrer zu stoppen. Der 43-Jährige hielt neben der Fahrbahn, stürzte, stand wieder auf und fuhr entgegen der Fahrtrichtung davon.

An der Anschlussstelle Pinneberg-Nord touchierte er wenig später zunächst einen entgegenkommenden Wagen und kollidierte danach mit einem Streifenwagen. Er verletzte drei Beamte und die Mitarbeiterin eines Rettungsdienstes leicht. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizisten suchen nun Zeugen und Autofahrer, die durch den Falschfahrer geschädigt wurden.