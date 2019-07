Betrunkener Fahrer stellt Lastwagen quer auf Autobahn ab

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Paunzhausen (dpa/lby) - Einen extrem gefährlichen Parkplatz hat sich ein betrunkener Lastwagenfahrer auf der Autobahn 9 bei Paunzhausen gesucht: Er stellte sein Gefährt am Samstagabend kurz hinter der Raststätte Paunzhauser Feld (Landkeis Freising) in Fahrtrichtung München quer auf der Hauptfahrbahn ab.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde sie von mehreren Autofahrern per Notruf über das schrägstehende Fahrzeug samt über dem Steuer hängenden Fahrer informiert. Noch vor Eintreffen der Polizei fuhr ein Ersthelfer den Sattelzug in eine Pannenbucht. Warum der 32 Jahre alte Fahrer über dem Lenkrad hing, war schnell klar: Er hatte einen Atemalkoholwert von 2,3 Promille. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der 32-Jährige gemeinsam mit einem weiteren Lastwagenfahrer auf dem Parkplatz ordentlich getrunken - warum er dann losfuhr, ist noch unklar. Der Fahrer verbrachte die Nacht in einer Ausnüchterungszelle; die Staatsanwaltschaft ermittelt.