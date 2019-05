Auto gerät in Gegenverkehr: 47-Jähriger getötet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Pähl (dpa/lby) - Ein 68-Jähriger ist mit seinem Auto in Pähl (Landkreis Weilheim-Schongau) in den Gegenverkehr geraten und mit zwei entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen - einer der beiden anderen Fahrer wurde dabei getötet. Der 47-Jährige starb noch an der Unglücksstelle, der 68-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Warum der Mann am Freitag auf die Gegenspur geriet, war unklar. Ein weiterer Beteiligter, ein 75-Jähriger, blieb unverletzt.