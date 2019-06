S-Bahn fährt in herabhängende Oberleitung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Otterfing (dpa/lby) - Eine leere S-Bahn ist in Oberbayern in eine herabhängende Oberleitung gefahren und hat diese dabei heruntergerissen. Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch hatte der Lokführer noch versucht zu bremsen. Er konnte aber nicht mehr verhindern, dass der Zug bei Otterfing (Landkreis Miesbach) die Stromleitung mit sich riss und auf einer Länge von etwa 400 Metern beschädigte. Die Beamten schließen aus, dass die Stromleitung manipuliert wurde. Bei dem Vorfall am Dienstag entstand ein Schaden von mehr als 10 000 Euro.