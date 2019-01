Fernzüge Hamburg-Ruhrgebiet werden umgeleitet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Osnabrück (dpa/lni) - Wegen einer gerissenen Oberleitung im Hauptbahnhof Osnabrück müssen Fernzüge zwischen Hamburg und dem Ruhrgebiet eine Umleitung fahren. Die Züge fahren über Hannover und stoppen nicht in Bremen, Osnabrück und Münster, wie die Bahn am Donnerstag mitteilte. Die Fahrzeit auch in der Gegenrichtung verzögert sich um etwa eineinhalb Stunden. Ein Reparaturfahrzeug sei in Osnabrück bereits im Einsatz. Die Bahn hofft, dass die Panne bis etwa 16.00 Uhr behoben ist. Die Regionalzüge zwischen Osnabrück und Bremen sowie nach Münster seien von der Störung nicht betroffen.