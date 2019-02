Nach Unfall: Mann mit schweren Verletzungen im Krankenhaus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Olsberg (dpa/lnw) - Nach einem Motorradunfall in Olsberg (Hochsauerlandkreis) in der Nacht zum Montag ist ein 40 Jahre alter Mann von der Unglücksstelle geflohen und wenig später mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Lebensgefahr sei nicht auszuschließen, sagte ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen. Eine Anwohnerin hatte die Polizei wegen des Motorradunfalls alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte sei der Fahrer aber nicht mehr an der Unfallstelle gewesen. Wenig später sei ein schwer verletzter 40-jähriger Mann mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden, nachdem ein Bekannter des Mannes den Rettungsdienst verständigt hatte. Die Polizei ging davon aus, dass es sich bei dem 40-Jährigen um den zuvor verunglückten Motorradfahrer handelt. Der Mann konnte noch nicht vernommen werden.