Frau stirbt bei Unfall auf A28: Straße gesperrt

Oldenburg (dpa/lni) - Bei einem Unfall auf der Autobahn 28 nahe Oldenburg ist am Donnerstag eine 65-jährige Frau ums Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war ein Lastwagenfahrer zwischen den Anschlussstellen Haarentor und dem Autobahndreieck Oldenburg-West mit seinem Sattelzug auf ein Stauende aufgefahren. Der Lkw schob mehrere Wagen ineinander. Die Fahrerin des Autos vor dem Lastwagen wurde dabei so schwer verletzt, dass sie am Unfallort starb. Der 35-jährige Lkw-Fahrer konnte sich aus seinem brennenden Fahrzeug in Sicherheit bringen und trug leichte Verletzungen davon. Eine weitere Autofahrerin wurde ebenfalls leicht verletzt. Die Autobahn war für mehrere Stunden in beide Fahrtrichtungen vollständig gesperrt.