Autotuning: Kontrollaktion der Oldenburger Polizei

Oldenburg (dpa/lni) - In einer Kontrollaktion hat die Oldenburger Polizei zahlreiche potenzielle Autotuner kontrolliert. Von Freitagnachmittag bis in die Nacht hinein kontrollierten die Polizisten 37 Autos, wie die Behörde am frühen Samstagmorgen mitteilte. Bei acht Wagen waren die Mängel so gravierend, dass die Betriebserlaubnis erlosch. Bei zwölf weiteren Autos gab es ebenfalls Mängel. Zwei Fahrer waren ohne Führerschein unterwegs, einer fuhr unter dem Einfluss von Rauschmitteln und für ein Auto bestand kein Versicherungsschutz.