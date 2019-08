Vollsperrung auf der A3 nach Lkw-Unfall

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lhw) - Wegen eines Lkw-Unfalls ist die Autobahn 3 bei Offenbach zwischen Weiskirchen und Seligenstadt in Richtung Würzburg voll gesperrt. Nach Angaben eines Polizeisprechers war der Lkw-Fahrer in der Nacht zum Freitag in Höhe einer Baustelle nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, in die Baustellenabsperrung geraten und dann auf die rechte Seite gekippt. Das Fahrzeug sei noch einige Meter weitergerutscht und in Brand geraten. Ein Beifahrer wurde leicht verletzt, der Fahrer blieb unverletzt.

Die Untersuchungen zur Unfallursache laufen, nach Angaben des Polizeisprechers handelte es sich möglicherweise um einen technischen Defekt. Die Aufräumarbeiten dauerten am Freitagmorgen an, dem Sprecher zufolge ist unklar, wie lange die Vollsperrung noch dauern wird. Der Verkehr wird über Hanau umgeleitet.