Obdachlose suchen Schlafplatz: S-Bahn-Verkehr lahmgelegt

Offenbach am Main (dpa/lhe) - Auf der Suche nach einem warmen Schlafplatz haben zwei Obdachlose den Straßenbahnverkehr in Offenbach kurzzeitig lahmgelegt. Die beiden 30- und 38-jährigen Männer seien am Montagabend an der Station Offenbach Ledermuseum in den Tunnel gestiegen und in Richtung Marktplatz gelaufen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach einer Sperrung der Strecke fanden Beamte der Bundespolizei die beiden Männer in einer Nische des Tunnels. Laut Polizei hatten sie bereits ihren Schlafplatz eingerichtet. Bei der Überprüfung der Personalien sei festgestellt worden, dass einer der Männer mit Haftbefehl gesucht wurde. Er wurde in die JVA Frankfurt gebracht. Die Sperrung führte zu Verspätungen bei insgesamt 16 S-Bahnen.