Mit fast vier Promille in Polizeikontrolle geraten

Oberthulba (dpa/lby) - Mit fast vier Promille ist ein 60-Jähriger in Unterfranken hinterm Steuer unterwegs gewesen. Der Mann fiel einer Polizeistreife auf, als er in Oberthulba (Landkreis Bad Kissingen) ohne Licht von einem Supermarkt-Parkplatz fuhr, wie die Beamten am Samstag mitteilten. Bei der Atemalkoholkontrolle stellten die Polizisten 3,94 Promille bei dem Autofahrer fest.

Die Beamten führten am frühen Freitagabend außerdem eine Blutentnahme durch und zogen den Autoschlüssel des Betrunkenen ein. Den Führerschein des Mannes konnten die Polizisten nicht sicherstellen, da der Mann diesen vor einiger Zeit als verloren gemeldet hatte.

Im Verkehr wird in Deutschland eine Blutalkoholkonzentration ab 0,5 Promille unter Strafe gestellt. Je nach körperlicher Verfassung entsprechen beispielsweise 0,33 Liter Bier oder 0,2 Liter Wein einem Alkoholwert von 0,2 Promille.