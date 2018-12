Glättegefahr auf Brandenburgs Straßen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die Polizei hat Autofahrerinnen und Autofahrer vor möglicher Glätte auf Brandenburgs Straßen gewarnt. Auf Twitter rief die Behörde Verkehrsteilnehmer am Donnerstagmorgen zu besonderer Vorsicht auf. Erst am Vortag sei es wegen glatter Straßen bei Bollersdorf (Landkreis Märkisch-Oderland) zu einem Unfall gekommen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes war am Donnerstagvormittag in Berlin und Brandenburg bei Höchstwerten zwischen fünf und neun Grad vereinzelt auch mit Regen zu rechnen.