Ausgebaute A7 für Nord-Süd-Verkehr wieder weitgehend frei

Nützen (dpa/lno) - Freie Fahrt auf der A7 zwischen Hamburg und dem Bordesholmer Dreieck: Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther und der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Enak Ferlemann (beide CDU), haben am Dienstag in Nützen (Kreis Segeberg) symbolisch zur Verkehrsfreigabe ein Band durchschnitten. Auf dem Abschnitt zwischen der Hansestadt und Bordesholm kann der Verkehr jetzt auf gut 60 Kilometern in beiden Richtungen auf jeweils drei Spuren rollen. Es fehlt nur noch ein letzter kleiner Abschnitt von drei Kilometern bei Neumünster, der im ersten Quartal 2019 fertiggestellt sein soll. Die Autobahn ist von großer Bedeutung für den Nord-Süd-Verkehr zwischen Zentraleuropa und Skandinavien. Die Kosten für den Ausbau wurden mit 600 Millionen Euro angegeben.