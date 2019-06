Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nürnberg (dpa/lby) - Ein Motorradfahrer ist bei Nürnberg mit einem Auto zusammenstoßen und dabei gestorben. Der junge Mann habe den Wagen am Samstag überholen wollen, als dieser nach Polizeiangaben nach links abbiegen wollte. Der Biker wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er noch am Ort starb. Der Autofahrer erlitt einen Schock. Zum Alter des Toten machte ein Polizeisprecher keine Angabe.