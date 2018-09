Mann baut Blaulicht auf sein Auto

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nürnberg (dpa/lby) - Ein 21-Jähriger hat in seinem Auto Blaulicht und Martinshorn eingebaut und sich als Polizist ausgegeben. Wie die richtige Polizei am Montag mitteilte, stand der junge Mann am vergangenen Donnerstagabend mit seinem Auto hinter dem eines 22-Jährigen und schaltete Blaulicht und Martinshorn ein. Dann stieg er aus, ging zum Auto vor ihm und gab an, Teile des Wagens beschlagnahmen zu müssen. Der irritierte 22-Jährige verständigte sofort die Polizei, woraufhin der falsche Polizist floh. Durch eine sofort eingeleitete Fahndung konnte der Tatverdächtigte festgenommen werden, sein Polizei-Equipment wurde beschlagnahmt. Inzwischen ist der 21-Jährige wieder auf freiem Fuß, gegen ihn wird jetzt wegen Amtsanmaßung ermittelt.