Motorrad-Saison: Streckensperrung und Sicherheitstraining

Mainz (dpa/lrs) - Mit dem schönen Wetter hat für viele Biker schon die neue Saison begonnen. Am Unfallschwerpunkt Johanniskreuz in der Pfalz wird an den Wochenenden von April bis Oktober die Straße durch das Elmsteiner Tal zum Johanniskreuz (Landstraße 499) vorsichtshalber für Motorräder gesperrt, wie die Polizei in Neustadt an der Weinstraße berichtete. Die bei den Fahrern beliebten kurvenreichen Straßen rund um den Nürburgring in der Eifel bleiben dagegen offen.

Die Polizei in Mayen ruft Motorradfahrer jedoch dazu auf, langsam und vorsichtig in die neue Saison zu starten. "Sie sollten im Hinterkopf behalten, dass sie ein halbes Jahr nicht auf der Maschine gesessen haben", sagte eine Polizeisprecherin. Wichtig sei es, den Zustand von Bremsen und Reifen nach dem Winter zu prüfen.

Der Leiter der Polizei Adenau, Heiko Schmitz, appellierte an Autofahrer, sich auf Motorräder einzustellen. Deren Geschwindigkeit werde oft unterschätzt, gerade wenn sie zum Überholen ansetzten. "Motorradfahrer, die eine Touristenfahrt auf der Nordschleife vom Nürburgring gemacht haben, vergessen oft, dass sie dann wieder im normalen Verkehrsraum unterwegs sind, und fahren zu schnell." Auf der Nordschleife erreichen Autos und Motorräder auf der Geraden Geschwindigkeiten von mehr als 200 Kilometern pro Stunde.

Die Zahl der Unfälle mit Motorradfahrern in Rheinland-Pfalz ist 2018 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, um 5,4 Prozent auf 2807, wie das Innenministerium in Mainz berichtet. Fast zwei Drittel dieser Unfälle verursachten die Biker selbst. Die Zahl der Getöteten sank zwar von 41 und 32, verletzt wurden aber 192 Motorradfahrer - fast zehn Prozent mehr als im Vorjahr.

Mit einer Reihe von Programmen versucht das Ministerium, die Verkehrssicherheit für Motorradfahrer zu verbessern. Dazu gehören etwa Verkehrssimulatoren für die besonders betroffene Gruppe der 45 bis 65 Jahre alten Kradfahrer. Spezialisierte Zweiradkontrolltrupps sprechen zudem Raser gezielt an.