Erneut nächtliche Sperrung der Autobahn 7

Northeim (dpa/lni) – Wegen Bauarbeiten wird die Autobahn 7 in Südniedersachsen in der Nacht zum Samstag in Fahrtrichtung Hannover zwischen Nörten-Hardenberg und Seesen erneut voll gesperrt. Die Sperrung werde am Freitagabend um 19 Uhr beginnen und am Samstagmorgen um 9 Uhr wieder aufgehoben, teilte die private Autobahngesellschaft "Via Niedersachsen" mit. Der Verkehr werde in diesem Zeitraum an der Anschlussstelle Nörten-Hardenberg abgeleitet und zur Anschlussstelle Seesen geführt. Die Anschlussstellen Northeim West, Northeim Nord und Echte in Fahrtrichtung Hannover sind während dee Maßnahme ebenfalls gesperrt. "Via Niedersachsen" erweitert derzeit das 29 Kilometer lange Teilstück der A7 zwischen Nörten-Hardenberg und Seesen von vier auf sechs Fahrstreifen.