Erneut nächtliche Sperrung der A7

Northeim (dpa/lni) - Wegen des Ausbaus auf sechs Fahrstreifen wird die Autobahn 7 in Südniedersachsen in der Nacht auf Freitag (1. März) in Fahrtrichtung Süden erneut vorübergehend gesperrt. Betroffen sei der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Northeim Nord und Nörten-Hardenberg, teilte die private Autobahngesellschaft "Via Niedersachsen" mit. Die Sperrung solle am Donnerstagabend gegen 20 Uhr beginnen und am Freitagmorgen um 6 Uhr wieder aufgehoben werden. Der Verkehr wird über die beschilderten Umleitungsstrecken U66 und U69 zur Anschlussstelle Nörten-Hardenberg geführt.

"Via Niedersachsen" erweitert derzeit das 29 Kilometer lange Teilstück der A7 zwischen Nörten-Hardenberg und Seesen von vier auf sechs Fahrstreifen. Die Arbeiten sollen Ende 2020 abgeschlossen.