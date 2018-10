A7 wegen Markierungsarbeiten gesperrt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Echte (dpa/lni) - Die Autobahn 7 wird in Richtung Süden in der Nacht zu Donnerstag (18. Oktober) zwischen den Anschlussstellen Echte und Northeim voll gesperrt. Grund seien Markierungsarbeiten, teilte die Autobahngesellschaft Via Niedersachsen mit. Die Sperrung solle am Mittwochabend um 20 Uhr beginnen und am Donnerstag um 6 Uhr aufgehoben werden. Der private Betreiber "Via Niedersachsen" baut derzeit das rund 29 Kilometer lange Teilstück der A7 zwischen Nörten-Hardenberg und Seesen von vier auf sechs Fahrstreifen aus. Die Arbeiten sollen Ende 2020 abgeschlossen sein.