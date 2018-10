Motorradfahrer kommt von Straße ab: Tödlich verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wolkramshausen (dpa/th) - Ein 25 Jahre alter Motorradfahrer ist im Landkreis Nordhausen von der Straße abgekommen und dabei tödlich verletzt worden. Er starb noch am Unfallort, wie die Polizei in Nordhausen am Donnerstagmorgen mitteilte. Der junge Mann sei am Mittwochabend auf der Landstraße zwischen Wolkramshausen und Werther von der Straße abgekommen. In einer Rechtskurve prallte gegen ein Verkehrsschild, dann blieb er auf einem Feld liegen. Die Ursache des Unfalls war zunächst unklar. Die Polizei sucht nach Zeugen.