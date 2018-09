Autofahrer mit Tempo 183 auf Bundesstraße geblitzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Angerstein (dpa/lni) - Ein Autofahrer ist mit Tempo 183 auf einer Bundesstraße im Landkreis Northeim geblitzt worden. Der Mann wurde im Rahmen einer mehrstündigen Kontrollaktion auf der B3 bei Angerstein erwischt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ihm drohen zwei Punkte in Flensburg, 600 Euro Bußgeld und drei Monate Fahrverbot. Bei der Kontrollaktion am Freitag und Samstag wurden insgesamt 1033 Fahrzeuge gemessen. Davon waren mehr als 70 deutlich schneller unterwegs als die erlaubten 100 Stundenkilometer.