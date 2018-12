Sachsen-Anhalt startet Kampagne gegen Raser

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Niedere Börde (dpa/sa) - Sachsen-Anhalt startet eine neue Kampagne gegen Rasen im Straßenverkehr. Plakate und Werbung auf Bussen sollen auf die Gefahren überhöhter Geschwindigkeit aufmerksam machen. Innen-Staatssekretärin Tamara Zieschang lässt die Aktion unter dem Motto "Schnell, schneller...tot. Dagegen haben wir was" heute in Vahldorf in der Niederen Börde starten.

Hintergrund sind die jüngsten Entwicklungen bei Verkehrsunfällen. Während es im ersten Halbjahr seltener krachte als im Vorjahreszeitraum, stieg die Zahl der Verkehrstoten wieder leicht an. Rasen ist laut Ministerium die häufigste Ursache für schwere Unfälle.