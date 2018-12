2,79 Promille: Autofahrerin will Alkohol kaufen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neuwied (dpa/lrs) - Mit 2,79 Promille Alkohol im Blut ist eine Autofahrerin am Sonntag in Neuwied am Rhein von der Polizei aufgegriffen worden. Zuvor hatte die 48-Jährige wohl noch in einer Tankstelle Alkohol gekauft, dort gleich einen Schluck getrunken und war dann weitergefahren. Das teilte die Polizei am Montag mit. Eine Tankstellen-Mitarbeiterin hatte die Polizei informiert und so möglicherweise Schlimmeres verhindert. Die Beamten fanden die Autofahrerin kurz darauf in der Nähe. Sie war ohne Führerschein unterwegs.