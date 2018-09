Fußgänger bei Verkehrsunfall in Neustrelitz schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neustrelitz (dpa/mv) - In Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist ein 74 Jahre alter Fußgänger von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Mann habe am Dienstagnachmittag eine Straße überqueren wollen, dabei jedoch ein abbiegendes Auto übersehen, teilte die Polizei mit. In der Folge wurde der 74-Jährige von dem Auto erfasst, wobei er sich schwere Verletzungen am Kopf zuzog. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik.