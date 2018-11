Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neustadt (dpa/sn) - Ein 78-jähriger Autofahrer ist in der Sächsischen Schweiz tödlich verunglückt. Wie die Polizeidirektion Dresden am Donnerstag mitteilte, war der Rentner zwischen Neustadt und Rugiswalde mit seinem Wagen in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baumstumpf geprallt. Das Auto überschlug sich, der Mann wurde aus dem Fahrzeug geschleudert. Er erlag am Mittwoch noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.