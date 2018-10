Festumzugsfahrer mit knapp 2,6 Promille erwischt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neustadt (dpa/lrs) - Mit einem Wert von knapp 2,6 Promille Atemalkohol hat ein Traktorfahrer am Winzerfestumzug in Neustadt an der Weinstraße teilgenommen. Der 30-Jährige sei am Sonntag durch starke Schlangenlinien aufgefallen, teilte die Polizei mit. Daraufhin sei er aus dem Verkehr gezogen worden und ein Kollege habe sich hinter das Steuer gesetzt.

Der 6,5 Kilometer lange Umzug durch das Stadtzentrum gilt als Höhepunkt des Weinlesefestes, das alljährlich in Neustadt gefeiert wird. Genau 111 Zugnummern schlängelten sich den Organisatoren zufolge durch Neustadt, darunter auch 6 Kutschen und 24 Musikkapellen. Zehntausende Schaulustige kamen in diesem Jahr zum Umzug.