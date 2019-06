Kabelverlegung an ausgebauter A7

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neumünster/Hamburg (dpa/lno) - Ein halbes Jahr nach der Freigabe der sechsspurigen A7 zwischen Bordesholm und Hamburg gibt es eine neue Baustelle an der Autobahn. Zwischen der Anschlussstelle Neumünster-Nord und der Landesgrenze Hamburg werden von Dienstag (9.00 Uhr) an Fernmeldekabel verlegt, teilte die Projektgesellschaft Deges mit. Die Arbeiten sind mit Einschränkungen für den Verkehr in Richtung Hamburg verbunden.

An der Tagesbaustelle, die bis Oktober nach Süden wandert, müsse an Wochentagen entweder der Seitenstreifen oder auch die rechte Fahrspur gesperrt werden, hieß es. Zudem gebe es eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Für den Berufsverkehr am Morgen und an Wochenenden sollen alle drei Fahrspuren frei bleiben.

Die Kabel sollen die Notrufsäulen an der Autobahn verbinden. Beim abschnittsweisen Ausbau der A7 hätten zwar Leerrohre verlegt, aber nicht die Kabel über die Gesamtdistanz eingezogen werden können, teilte die Deges weiter mit.