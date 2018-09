Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neu Darchau (dpa/lni) - Die Elbfähre "Tanja" in Neu Darchau (Landkreis Lüchow-Dannenberg) hat ihren Dienst wieder aufgenommen. Seit Juli konnte das Schiff wegen des niedrigen Pegelstandes den Fluss nicht mehr überqueren. Mit Baggern sei die Fahrrinne jetzt tiefer ausgehoben worden, sagte ein Sprecher des Fährenbetreibers am Sonntag. Die Fähre fährt nun wieder nach Plan, kann aber noch nicht voll beladen werden. "LKWs über siebeneinhalb Tonnen können wir leider immer noch nicht mitnehmen", so der Sprecher weiter. Die Fähre verbindet die Orte Neu Darchau und Darchau.