Bombe am Bahnhof Münster entschärft: 1000 Menschen betroffen

Münster (dpa/lnw) - Die Entschärfung einer Weltkriegsbombe am Bahnhof von Münster hat am Mittwochnachmittag und frühen Abend für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Die Bahn hatte den Bahnhof ab 17.15 Uhr gesperrt und Züge gestoppt oder umgeleitet. 200 Meter rund um die Fundstelle wurden die Menschen am Nachmittag in Sicherheit gebracht. Etwa 1000 Menschen seien betroffen gewesen, teilte die Stadt mit. Um kurz nach 18.00 Uhr meldeten Bahn und Behörden die Entschärfung. Der Bahnhof wurde wieder geöffnet. "Betriebslage stabilisiert sich", teilte die Bahn mit.

Die 125 Kilogramm schwere Bombe war auf einer Baustelle hinter dem Hauptbahnhof gefunden worden.