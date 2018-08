Motorradfahrer stirbt bei schwerem Unfall in Münsingen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Münsingen (dpa/lsw) - Bei einem Verkehrsunfall in Münsingen (Kreis Reutlingen) ist ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Der 57-Jährige war am Montagabend in einer scharfen Kurve mit seiner Maschine von der Fahrbahn abgekommen und in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei mitteilte. Dort prallte das Motorrad mit einem Auto zusammen. Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle, die 66-jährige Fahrerin des Wagens und ihre 87-jährige Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen.