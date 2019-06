Reichhart kritisiert neue Fahrverbote in Tirol

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Die angekündigte Ausweitung der Fahrverbote in Tirol ist in Bayern erneut auf Kritik gestoßen. "Es ist schon verwunderlich, dass Tirol jetzt erneut mit unabgesprochenen Maßnahmen Fakten schafft", sagte Verkehrsminister Hans Reichhart (CSU) am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in München. Der Freistaat wolle weiterhin eine gemeinsame Lösung mit dem österreichischen Bundesland. Vertreter Tirols seien deswegen auch zu Gesprächen Mitte Juli eingeladen.

Die Tiroler Landesregierung hatte erklärt, an den kommenden Wochenenden auch auf Straßen im Bezirk Reutte und in Kufstein Fahrverbote im Kampf gegen Ausweichverkehr zu verhängen. Die Maßnahmen im Raum Innsbruck hatten zuletzt für Streit zwischen Tirol und Bayern geführt.