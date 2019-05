Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Zu den Pfingstferien erwartet der Münchner Flughafen heuer so viele Fluggäste wie noch nie in dem Zeitraum. Rund 2,4 Millionen Reisende sollen es laut einer Pressemitteilung vom Montag zwischen dem 7. und 23. Juni werden - im Vorjahr waren es noch 2,3 Millionen. "Es steigert sich von Jahr zu Jahr", sagte eine Sprecherin. So auch die Zahl der Flüge: Zum Auftakt am 7. Juni werden 1296 Flugzeuge starten und landen - 22 mehr als noch 2017.