MyTaxi bietet gemeinsame Taxifahrten am Münchner Flughafen

Hamburg/München (dpa) - MyTaxi führt sein Sharing-Angebot "MyTaxiMatch" ab diesem Mittwoch auch in München ein. Für eine Taxifahrt vom Flughafen in die Innenstadt können sich Nutzer der App künftig ein Taxi teilen und dabei bis zu 50 Prozent des Fahrpreises sparen. Am Ende der Fahrt, die je nach Verkehrsaufkommen und Strecke bis zu 90 Euro kosten kann, berechnet die App dabei den jeweiligen Fahrpreis pro Kunde. Dieser liege dabei nie über 49 Euro, selbst wenn sich kein Mitfahrer gefunden hat, verspricht die Daimler-Tochter.

Mit der Sharing-Funktion will das Unternehmen vor allem Kunden ansprechen, die normalerweise kein Taxi nutzen würden. Es würden jedoch keine neuen Fahrzeuge auf die Straße kommen, sondern die vorhandenen Kapazitäten genutzt, sagte MyTaxi-Manager Johannes Mewes. Die Funktion gibt es bereits in Hamburg, Warschau und Berlin. In München kooperiert MyTaxi mit der Lufthansa. Die Touren starten im Taxibereich am Terminal 2. Kunden der Fluglinie erhalten innerhalb einer dreimonatigen Testphase die Informationen zum Angebot über ihre Lufthansa-App, werden automatisch auf den MyTaxi-Service weitergeleitet und können mit den Fahrten Prämienmeilen sammeln.