Mit drei Tonnen zuviel Obst und Gemüse unterwegs

München (dpa/lby) - Mit tonnenweise zu viel Obst und Gemüse an Bord ist ein Fahrer in München erwischt worden. Eine Kontrolle ergab 6800 Kilogramm Gesamtgewicht - fast doppelt so viel wie erlaubt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Den Angaben zufolge hatten Beamte am Freitag eine Überladung festgestellt und den Transporter genauer unter die Lupe genommen. Wegen des massiven Übergewichts wurde dem 31-jährigen Fahrer die Weiterfahrt untersagt; er musste seinen Transporter abladen und ein weiteres Fahrzeug anfordern. Ihn erwartet nun eine Strafe von mehr als 400 Euro - und ein Punkt in Flensburg.