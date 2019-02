Fahrgastrekord bei Münchner Verkehrsgesellschaft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - So viele Menschen wie nie zuvor haben 2018 den öffentlichen Nahverkehr der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) genutzt. In den U-Bahnen, Bussen und Trambahnen waren rund 596 Millionen Fahrgäste unterwegs. Damit sei zum 14. Mal in Folge ein neuer Rekord aufgestellt worden, teilte die MVG am Freitag mit. Im Jahr zuvor waren es rund 585 Millionen.

MVG-Chef Ingo Wortmann forderte zum Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs in München "rasche und manchmal auch mutige Entscheidungen, etwa für mehr Busspuren, mehr Parkverbote am Straßenrand und größere Haltestellen."

Ein Sorgenthema bleibt die Finanzierung: Um alle vom Münchner Stadtrat beschlossenen Ausbauprojekte für Tram und U-Bahn umsetzen zu können, wären fünf bis sechs Milliarden Euro notwendig, sagte ein MVG-Sprecher. Die finanziellen Zuschüsse, auf die die MVG angewiesen ist, reichten dafür aber nicht aus.