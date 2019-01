Transporter gerät in Gegenverkehr: Autofahrer tot

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Müncheberg (dpa/bb) - Bei einem Unfall auf der B1 bei Müncheberg (Märkisch-Oderland) ist am Samstag ein Autofahrer tödlich verletzt worden. Ein Transporter sei in der Nähe des Abzweigs Jahnsfelde in den Gegenverkehr geraten und mit dem Auto zusammengeprallt, teilte ein Sprecher des Lagezentrums mit. Der Beifahrer - oder die Beifahrerin - im Auto wurde schwer verletzt. Der Transporterfahrer sei noch ansprechbar gewesen, hieß es. Nähere Details zu den drei Unfallbeteiligten waren zunächst nicht bekannt.