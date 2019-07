Mann soll mit 3,1 Promille Auto gefahren sein: Zwei Unfälle

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ratingen/Mülheim (dpa/lnw) - Ein stark betrunkener 55-Jähriger soll am Wochenende in Ratingen und Mülheim zwei Autounfälle verursacht haben. Den Ermittlungen zufolge war der Düsseldorfer am Samstagmittag zunächst in Ratingen (Kreis Mettmann) mit großer Wucht gegen ein Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel geprallt. Trümmerteile beschädigten ein Auto im Gegenverkehr. Der Mann flüchtete vom Unfallort und fuhr unbeirrt weiter nach Mülheim. Dort endete die Fahrt, als er gegen einen Zaun prallte. Wie die Polizei Mettmann am Montag mitteilte, ergab ein Alkoholtest einen Wert von mehr als 3,1 Promille. Zudem besteht der Verdacht, dass er zum Zeitpunkt des Unfalls noch unter dem Einfluss anderer Drogen stand. Auch einen Führerschein hatte er nicht.