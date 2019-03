Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mühlheim/Main (dpa/lhe) - Ein 24-Jähriger ist am Dienstagmorgen von einer S-Bahn in Mühlheim am Main getötet worden. Wie ein Sprecher der Bahnpolizei berichtete, wurde der Mann von dem Schienenfahrzeug erfasst, als er die Gleise überqueren wollte. Die Ermittlungen seien im Gange. Noch unklar ist, welche Bahn den Mann erfasste. Die Strecke zwischen Hanau und Frankfurt war in beiden Richtungen für fast zwei Stunden voll gesperrt.