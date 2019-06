Autofahrer wendet in Rettungsgasse

16. Juni 2019 12:22 Verkehr - Moosburg an der Isar

Moosburg (dpa/lby) - Ein Autofahrer ist am Wochenende im Stau auf der A92 bei Moosburg (Kreis Freising) einfach umgedreht und durch die Rettungsgasse zurückgefahren. Dabei sei er beinahe mit einem Polizeiauto zusammengeprallt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Grund für das riskante Manöver: Der 58-Jährige habe am Samstag seinen Flug nicht verpassen wollen und darum versucht, die zurückliegende Anschlussstelle zu erreichen, um die Autobahn dort zu verlassen. Er habe "den Sinn der Rettungsgasse wohl nicht ganz verstanden", teilte die Polizei mit. Darum muss er nun mit einem Bußgeld von 700 Euro und einem Fahrverbot rechnen.