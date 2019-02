Güterzug nahe A40 entgleist: Autobahn wieder frei

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Moers (dpa/lnw) - Nach dem Entgleisen eines mit Gas beladenen Güterzugs nahe einer Eisenbahnbrücke über der Autobahn 40 in Moers ist die Autobahn wieder frei gegeben. Es sei keiner der Kesselwaggons leckgeschlagen, teilten Polizei und Feuerwehr mit. In Fahrtrichtung Venlo war durch die Vollsperrung ein bis zu sechs Kilometer langer Stau entstanden. Möglicherweise müsse die Autobahn aber in acht Stunden für die Bergung des Zugs erneut gesperrt werden, hieß es. Ein Bergungszug sei angefordert.

Der Lokführer habe einen Schock erlitten, sagte ein Polizeisprecher. Er sei ins Krankenhaus gebracht worden. Die Oberleitung wurde beschädigt. Da die zehn Kesselwaggons mit brennbarem Flüssiggas beladen seien und man zunächst nicht gewusst habe, ob davon etwas ausgetreten sei, sei die A40 voll gesperrt worden - ebenso wie eine parallel verlaufende Bundesstraße.