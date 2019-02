Flüssiggas-Waggon-Bergung: A40-Sperrung nicht ausgeschlossen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Moers (dpa/lnw) - Nach dem Entgleisen eines mit Flüssiggas beladenden Güterzuges nahe der A40 in Moers soll die Bergung an diesem Dienstag fortgesetzt werden. "Bis auf einen Kesselwagen sind die Arbeiten abgeschlossen", sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Morgen. Laut Autobahnpolizei ist eine erneute Sperrung der A40 im Bereich Moers bisher nicht ausgeschlossen. "Es ist nicht klar, ob eine erneute Sperrung erforderlich ist", sagte eine Polizeisprecherin.

Am Montag waren Luftbildern zufolge hinter der Lok und nahe einer Brücke über die A40 mindestens zwei Waggons aus dem Gleis gesprungen. Die zehn Kesselwagen waren mit dem brennbarem Flüssiggas Propen beladen. In der Nacht zum Dienstag wurde die A40 im Bereich Moers in beiden Richtungen noch einmal für mehrere Stunden für die Bergung gesperrt. Zwei Großkräne stellten die Waggons wieder auf die Schiene. Nur bei einem Waggon gestaltete sich die Bergung aufwendiger.