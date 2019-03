Direkt aus dem dpa-Newskanal

Möckmühl (dpa/lsw) - Ein 46-Jähriger ist bei einem Unfall auf der Autobahn 81 bei Möckmühl (Kreis Heilbronn) ums Leben gekommen. Das Auto des Mannes war nach Angaben der Polizei am Sonntagabend ins Schleudern geraten, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Warum der Mann auf der Fahrt in Richtung Würzburg die Kontrolle über sein Auto verloren hatte war zunächst unklar.