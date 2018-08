Autofahrer bei Unfall auf A38 schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Merseburg (dpa/sa) - Ein 67 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall auf der A38 bei Merseburg (Saalekreis) schwer verletzt worden. Der Mann wollte am Mittwochabend einen Lastwagen überholen und wechselte die Spur, sein Auto kollidierte dabei mit einem anderen Wagen, wie eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 67-Jährige habe die Kontrolle verloren, sein Wagen habe sich überschlagen und sei auf dem Dach liegen geblieben. Das Auto des anderen Fahrers wurde gegen die Mittelleitplanke gedrückt, der Fahrer blieb unverletzt, wie es weiter hieß. Die A38 war an der Unfallstelle für zwei Stunden voll gesperrt.