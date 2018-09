Mann mit 3,39 Promille auf Roller unterwegs

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Meppen (dpa/lni) - Mit mehr als drei Promille ist ein Mann in Meppen auf einem möglicherweise gestohlenem Roller erwischt worden. Die Polizei nahm den 39-Jährigen am Samstagabend fest, nachdem Zeugen den Roller wiedererkannt hatten. Eine Frau hatte den Roller zuvor als gestohlen gemeldet, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag mitteilte. Bei einem Atemalkoholtest stellten die Beamten fest, dass der Mann mit 3,39 Promille unterwegs war. Zudem besitzt er laut Polizeiangaben vermutlich keinen Führerschein. Nun werde geprüft, ob das Fahrzeug tatsächlich der als gestohlen gemeldete Roller ist.